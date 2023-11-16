В Астрахані РФ обрушився п`ятиповерхівка: загинула жінка

В Астрахані обрушився п'ятиповерхівка. Фото: Ігор Бабушкін

У російській Астрахані обрушилася частина будинку, що на Привокзальній площі. Інцидент трапився сьогодні 16 листопада. Відомо про одну загиблу. Про це повідомив губернатор області Ігор Бабушкін.



«В Астрахані на площі Привокзальній стався обвал частини будинку. Оперативні служби на місці», — написав він.



За словами губернатора регіону, із будівлі евакуйовано 213 осіб, з них — 37 дітей.



Попередньо, є одна загибла (жінка 1939 року), кілька людей вважаються зниклими безвісти.



Нагадаємо, російські окупанти атакували Селидове Донецької області. Внаслідок обстрілу четверо людей загинули, відомо, що троє цивільних отримали поранення.