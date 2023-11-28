Допомога громадянам, які застрягли через негоду. Фото: ДСНС

Через негоду в Україні загинули 10 людей, 23 особи, серед яких є діти – постраждали. Про це повідомив голова МВС України Ігор Клименко у своєму Telegram.



На 08:30 на Одещині підрозділи ДСНС залучалися до допомоги 254 рази. Відбуксовано 849 автомобілів, у тому числі 24 автобуси та 17 автомобілів екстреної допомоги.



Надано допомогу 2498 людям, у тому числі 162 дітям. П'ятеро людей через негоду загинули, ще 15 - постраждали. На ділянках доріг М-05 та М-15 організовано рух у реверсному режимі.



Миколаївська область: рятувальники виїжджали на виклики 66 разів, відбуксирували 144 автомобілі. На деяких відрізках доріг рух залишається ускладненим. На Миколаївщині двоє людей загинули, ще двоє — постраждали.

Негода обмежила рухи на кількох ділянках доріг по всій Україні. Фото: ДСНС

Наслідки негоди: вісім автошляхів у Миколаївській та Кіровоградській областях залишаються перекритими для руху. Знеструмлено 411 населених пунктів у 11 областях.



Усього відбуксировано з переметів 1530 транспортних засобів. Внаслідок ускладнення погодних умов загинули 10 людей - в Одеській, Харківській, Миколаївській та Києві. 23 особи постраждали, серед них дві дитини.



На державному та регіональному рівнях функціонують штаби з ліквідації наслідків негоди. Нагадаємо, на Донеччині вирує ураган. Штормовий вітер валить дерева, ушкоджує електричні мережі та значно ускладнює проведення відновлювальних робіт на висоті.