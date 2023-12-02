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У Маріуполі влаштували мітинг мешканці, які залишилися без будинку

02 грудня 2023, 18:35

У Маріуполі влаштували мітинг мешканці, які залишилися без будинку

Мешканці Маріуполя, які залишилися без будинку за колишньою адресою вулиця Нахімова, 82, вийшли на мітинг, вимагаючи надати їм житло.

Учасники мітингу, що зневірилися, записали відео зі зверненням до президента РФ Володимира Путіна, закликаючи його, як гаранта Конституції, втрутитися для вирішення проблеми.

Ситуація для захопленого Росією міста поширена: старий будинок зруйнували, на його місці збудували новий, де тепер продають квартири.

При цьому мешканцям зруйнованого будинку квартири натомість не видають. Максимум — пропонують взяти житло в іпотеку.

Раніше повідомлялося, що жителі Маріуполя в очікуванні будівництва нового будинку на місці історичної пам'ятки «Будинки з годинником» побоюються не отримати квартири, які були знищені окупантами під час безперервної бомбардування їхнього міста.

Як дізналися місцеві жителі, квадратний метр житла у новому «будинку з годинником» коштуватиме 115 тисяч рублів, початковий внесок не менше 10% та іпотека під 2%. За будівництво відповідає приватний забудовник «РКС Девелопмент», головний офіс якого розташований у Москві.

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