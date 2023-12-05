Фінляндія розпочне виробництво артилерійських боєприпасів для України

Фінляндія найближчим часом розпочне виробництво артилерійських боєприпасів для України, про це в інтерв'ю газеті Iltalehti розповів міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.



«Ми завершили переговори про те, як Фінляндія надалі збільшуватиме виробництво артилерійських боєприпасів для України. Це рішення буде ухвалено дуже скоро», – сказав фінський міністр.



За його словами, рішення про початок виробництва, ймовірно, ухвалять до Різдва.



«Наразі оголошено про план значного збільшення виробництва боєприпасів. Ми маємо намір підтримати Україну ще сильніше, ніж зараз. В той самий час ми ще більше підвищимо готовність Фінляндії та країн Північної Європи до виробництва боєприпасів», – додав Хяккянен.



Раніше німецький збройовий концерн Rheinmetall виграв велике замовлення на 155 мм артилерійські боєприпаси для України.