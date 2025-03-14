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Зеленський: питання територій стане ключовим у мирних переговорах

14 березня 2025, 21:26

Зеленський: питання територій стане ключовим у мирних переговорах

Зеленський: питання територій стане ключовим у мирних переговорах

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація довкола Запорізької атомної електростанції в окупованому Енергодарі є викликом як для Києва, так і для Москви.

«У принципі без України її існування неможливе. Щоб її відновити, потрібні гроші та фахівці. І час – кілька років. Дамби немає, технічної води немає. Потрібно багато дорогих процесів, щоби її відновити. Для нас це також проблема, бо це наша станція. Втрачені гроші, втрачені можливості»,  сказав Зеленський у п'ятницю під час спілкування з журналістами.

Він зазначив, що російські окупанти неодноразово обстрілювали станцію та намагалися під'єднати її до енергосистеми підконтрольних територій, але цьому перешкоджає Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

«Я впевнений, що вони хочуть її під'єднати й досі. Мало того, я впевнений, що вони робитимуть політичні, публічні заяви, що станція скоро працюватиме, даватиме електрику територіям, які контролюють росіяни. І під постійним політичним тиском буде МАГАТЕ. Тому що МАГАТЕ не може їм цього дозволити», — заявив президент України.

Він підтвердив інформацію про те, що питання Енергодару та Запорізької АЕС порушувалося під час переговорів між українською та американською сторонами в контексті контролю над територіями.

«Американці все більше і більше заглиблюються в суть. Наприклад, місто Енергодар. Люди живуть, діти навчаються і так далі... І не можна просто сказати, наприклад, ось вам станція, а місто це окремо», — зазначив він.

За його словами, це питання має не лише енергетичне, а й гуманітарне значення, оскільки торкається життя людей, які проживають в окупованому місті.

Президент України також зазначив, що питання територій стане одним із найскладніших під час обговорення припинення війни.

«Питання територій найскладніше після питання ceasefire. Тому що ceasefire розблокує шлях сторін до закінчення війни. А території, на мою думку, реально будуть точкою, яка дає можливість після розв'язання цього питання закінчити війну. І тому я вважаю, що це два складні моменти. Перший складний, бо потрібна сміливість та політична воля. Другий — тому що це складний діалог», — наголосив Зеленський.

Він додав, що міжнародні партнери України знають, що Київ не визнає окупованих територій частиною Росії.

Це моя політична воля як президента. І це є політична воля нашого народу. Це порушення міжнародного права та Конституції України», — заявив глава держави.

Зеленський також нагадав, що в офіційному документі, опублікованому після переговорів України та США в Саудівській Аравії, питання територій не було відображено, «але це не означає, що це питання не порушувалося».

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Напередодні президент США Дональд Трамп повідомив, що українська та американська делегації у рамках підготовки проєкту мирної угоди між Україною та Росією обговорили питання територіального контролю, членства України в НАТО та інші елементи можливого врегулювання. Про Запорізьку АЕС також йшлося.

Глава Кремля Володимир Путін раніше заявив, що згоден із пропозицією про припинення бойових дій в Україні, але за умови, що це призведе до довгострокового миру. За його словами, Росія підтримує ідею тимчасового перемир'я на 30 діб, проте залишаються важливі питання, які потрібно вирішити.

За даними джерел Reuters, серед вимог Путіна: відмова України від вступу до НАТО, передача Росії контролю над чотирма українськими областями, обмеження чисельності української армії та послаблення західних санкцій. Крім того, Кремль потребує проведення президентських виборів в Україні.

ТЕГИ

Люди
Володимир Зеленський
Організації
Запорізька АЕС
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мирне врегулювання

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