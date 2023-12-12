Зеленський зустрівся із сенаторами США

Зустріч Зеленського з Сенаторами США Фото: CNN

Президент України Володимир Зеленський у вівторок 12 грудня поспілкувався з сенаторами США. Про це повідомили у Telegram Зеленського.

Сенатор Чак Шумер, лідер демократичної більшості в американському Сенаті, назвав зустріч потужною.

«Це була дуже сильна зустріч. Президент Зеленський так ясно дав зрозуміти, що йому потрібна допомога, але, якщо він її отримає, він може виграти цю війну», — сказав Шумер журналістам після зустрічі.

У своєму Telegram Зеленський зазначив, що зустріч у Сенаті США є важливим підтвердженням підтримки України у боротьбі за незалежність, свободу та демократію.

«Розповів сенаторам про актуальну безпеку та економічну ситуацію в Україні, важливість збереження життєво необхідної американської підтримки. Дякую лідеру Демократичної партії у Сенаті Чаку Шумеру та лідеру Республіканської партії у Сенаті Мітчу Макконнеллу за консолідацію двопартійної підтримки нашої держави та людей», — додав Зеленський.