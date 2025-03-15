ЗСУ відійшли від Суджі в Курській області ближче до кордону — мапа

Сили оборони України залишили райцентр Суджа у Курській області та відійшли ближче до російсько-українського кордону. Як пише «Інтерфакс-Україна», це випливає з карти Курського напрямку, опублікованої Генеральним штабом ЗСУ вранці 15 березня.



«На Курському напрямку за минулу добу сталося 20 зіткнень. Ворог завдав 19 авіаційних ударів, скинув 28 керованих бомб, здійснив 232 артилерійські обстріли, у тому числі три з реактивних систем залпового вогню», — йдеться у зведенні Генштабу станом на 8:00.



Оновлена карта показує, що під контролем ЗСУ у районі Суджі залишаються Олешня та Гоголівка за 5-6 км від кордону, тоді як Рубанщина вже ні. Основні удари російських військ зосереджені у цьому районі та у напрямку Курилівки.



Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що частина українських військ нібито потрапила до оточення в Курській області, але Генштаб ЗСУ спростував цю інформацію. Тоді Генштаб акцентував, що українські сили здійснили перегрупування, відійшли на вигідніші рубежі оборони та продовжують виконувати бойові завдання на території Курської області.



Президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція досягла своєї мети, послабивши тиск російських військ на інші ділянки фронту. Однак він зазначив, що ситуація в цьому регіоні, як і раніше, залишається складною.



Володимир Путін заявив, що після його телефонних переговорів із президентом США Дональдом Трампом та перших контактів глав зовнішньополітичних відомств намітився прогрес у російсько-американських відносинах. Глава Кремля також заявив, що українські військовослужбовці, які перебувають в Курській області РФ, можуть розраховувати на збереження життя та гідне звернення, якщо складуть зброю та здадуться в полон.



