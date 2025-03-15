Україна успішно застосувала ракету «Довгий Нептун» на тисячу км — Зеленський

Установка «Нептун». Фото — ілюстративне

Президент України Володимир Зеленський повідомив про успішне бойове застосування української ракети «Довгий Нептун» на дистанції 1000 км.



«Довгий Нептун» пройшов випробування та успішне бойове застосування. Нова українська ракета, точний удар. Дистанція — тисяча кілометрів», — заявив Зеленський у своєму Телеграм-каналі.



Президент подякував українським розробникам, виробникам та військовим за цей успіх.



Він не уточнив, куди саме було випущено ракету. Відомо, що вже другий день горить нафтопереробний завод у Туапсе (Краснодарський край, Росія) після нічної атаки.

«Нептун» — це український крилатий ракетний комплекс, розроблений конструкторським бюро «Промінь». Спочатку ракета була призначена для поразки надводних цілей, але згодом була адаптована для ударів по наземних об'єктах.



Проєкт заснований на радянській ракеті Х-35, але українські розробники суттєво удосконалили конструкцію, збільшивши дальність, точність та можливості системи наведення.

Характеристики стандартного «Нептуна»

Дальність поразки: до 400 км.

Швидкість: близько 900 км/год (0,8-0,85 Маха)

Маса бойової частини: 150 кг

Тип бойової частини: осколково-фугасна

Тип наведення: активна головка радіолокації самонаведення

Система запуску: наземна мобільна установка

Ракети «Нептун» вперше голосно заявили про себе 13 квітня 2022 року, коли ВМС України вразили російський флагман «Москва» — ракетний крейсер Чорноморського флоту. Після влучення двох ракет корабель спалахнув і незабаром затонув.