Трамп анонсував новини про переговори з Україною та РФ щодо припинення вогню

Президент США Дональд Трамп заявив, що у понеділок, 17 березня, з'являться новини про переговори з Україною та Росією щодо припинення вогню.



Про це він повідомив в інтерв'ю журналістці Шеріл Еткіссон, відповідаючи на запитання щодо спілкування з Володимиром Путіним.



«Ми маємо справу з ним, і, гадаю, це відбувається розумно. Ситуація дуже складна, це кривава, жахлива війна. Але, як на мене, все йде добре. Ми маємо угоду про припинення вогню з українцями, і ми намагаємося досягти такої ж угоди з Росією. Думаю, поки що все пройшло успішно. У понеділок ми дізнаємось більше, і, сподіваюся, це буде гарна новина», — заявив Трамп.



Раніше президент США неодноразово заявляв про намір досягти завершення війни.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волтц заявив, що Україна, можливо, буде змушена погодитися на певні територіальні поступки на користь Росії.



Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що питання Енергодару та Запорізької АЕС порушувалося під час переговорів між українською та американською сторонами у контексті контролю над територіями.



Президент України також зазначив, що питання територій стане одним із найскладніших під час обговорення припинення війни.



Він додав, що міжнародні партнери України знають, що Київ не визнає окупованих територій частиною Росії.



Це моя політична воля як президента. І це є політична воля нашого народу. Це порушення міжнародного права та Конституції України», — заявив глава держави.



Зеленський також нагадав, що в офіційному документі, опублікованому після переговорів України та США в Саудівській Аравії, питання територій не було відображено, «але це не означає, що це питання не порушувалося».



Раніше глава Кремля Володимир Путін заявив, що згоден із пропозицією про припинення бойових дій в Україні, але за умови, що це призведе до довгострокового миру. За його словами, Росія підтримує ідею тимчасового перемир'я на 30 діб, проте залишаються важливі питання, які потрібно вирішити.



За даними джерел Reuters, серед вимог Путіна: відмова України від вступу до НАТО, передача Росії контролю над чотирма українськими областями, обмеження чисельності української армії та послаблення західних санкцій. Крім того, Кремль потребує проведення президентських виборів в Україні.