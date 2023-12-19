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Втрати окупантів на Таврійському напрямку за добу становили понад 500 осіб

19 грудня 2023, 10:52

Втрати окупантів на Таврійському напрямку за добу становили понад 500 осіб

Втрати російських військ на Таврійському напрямку склали 560 людей, також знищено 11 одиниць військової техніки. Про це повідомили у пресслужбі Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування.

«Загальні втрати ворога становили 560 осіб. Знищено 11 одиниць військової техніки. Зокрема, 6 танків, 1 ББМ, 1 артсистема, 1 БпЛА та 2 одиниці спецтехніки. Ще 6 одиниць техніки ворога пошкоджено», — йдеться у повідомленні.

Загалом, на Таврійському напрямку росіяни завдали 5 авіаударів, провели 70 бойових зіткнень та здійснили 631 артобстріл.

У зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці продовжують стримувати окупантів, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни та воїнки стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони відбили 11 атак противника в районах Авдіївки та ще 13 атак біля Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують росіян неподалік Новомихайлівки Донецької, де відбито 13 атак.

На Шахтарському напрямі росіяни наступальних (штурмових) дій не вели.

Нагадаємо, згідно з даними розвідки Міноборони Британії, штрафні підрозділи росіян «Шторм-Z», швидше за все, повертаються до виконання бойових завдань із ранами, що не гоїться, а то й після ампутацій кінцівок.

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