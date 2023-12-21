Армія РФ атакувала Київщину безпілотниками: сталася пожежа, пошкоджено автомобілі

Російська армія атакувала Київську область ударними дронами сьогодні, 21 грудня. Відомо, що було влучання до складської будівлі, також сталося загоряння. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Вночі в одному з районів області внаслідок влучання безпілотників в складську будівлю, сталася руйнація конструкцій та виникла пожежа», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що спалах ліквідовано на площі 1500 кв.



Внаслідок ворожої атаки знищено складську будівлю, 2 легкові автомобілі та позашляховик.



Нагадаємо, через черговий обстріл російських окупаційних військ спалахнув один з навчальних закладів у Білозерській ОТГ Херсонської області.