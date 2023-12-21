У РФ померла 12-річна дитина з окупованої Луганщини

У Росії померла 12-річна дівчинка з тимчасово окупованої Луганської області. Відомо, що підліток скаржився на високу температуру. Про це передає низка російських ЗМІ.



Зазначається, що 125 дітей з «ДНР» та «ЛНР» їхали з відпочинку у тюменському таборі «Олімпійська дитина». Потяг, що прямував з Тюмені до Адлера, був зупинений у Балашові, у кількох дітей у потязі проявилися симптоми ГРВІ.



Під час проїзду через Пензенську область (станція Сердобськ) 12-річній дівчинці стало погано. Невдовзі вона померла.



Інформацію про смерть у поїзді дівчинки підтвердив Слідчий комітет РФ. За фактом того, що сталося, порушено кримінальну справу.



«За даними слідства, увечері 20 грудня 2023 року в поїзді, що прямував маршрутом Тюмень-Адлер, погіршився стан здоров'я 12-річної дівчинки, яка перебувала у складі організованої групи дітей. На території Пензенської області працівниками швидкої медичної допомоги, які прибули до поїзда, зафіксовано смерть дитини. Для встановлення точної причини смерті призначено та проводиться судово-медична експертиза», — йдеться у повідомленні.



Своєю чергою губернатор Саратівської області Роман Бусаргін повідомив, що 30 підліткам, які перебували в поїзді, надають медичну допомогу в інфекційній лікарні.