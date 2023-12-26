Компанія енергетичних продуктів Ахметова почала торгувати зерном

Компанія «Д.Трейдінг», яка здійснює торгівлю енергетичними продуктами: електроенергією, газом, газовим конденсатом, вугіллям – розпочала торгівлю зерном. Про це повідомив голова компанії Дмитро Маляр.



«Перша угода, укладена на внутрішньому ринку, відкриває нову сторінку в історії компанії. Першу тисячу тонн відвантажено клієнту. Це перший практичний крок компанії у новому трейдинговому напрямі», - додав Маляр.



Зазначається, що «Д.Трейдінг» вже працює в Одесі, а кінцевим бенефіціаром компанії є Рінат Ахметов. Раніше стало відомо, що вже 302 судна експортували продукцію українських аграріїв та інші вантажі до 24 країн світу.