Ракетний обстріл Харкова: Є загибла та понад 40 поранених, пошкоджено житлові будинки

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: ОВА

Сьогодні вранці, 2 січня, Харків перебуває під масованою атакою росіян. Станом на зараз понад 20 людей отримали поранення, одна цивільна людина загинула, є пошкодження через «прильоти» та загоряння. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«Окупанти завдали як мінімум 4 удари по Харкову. Зокрема, по центральній частині міста», — написав він.



За уточненою інформацією, медики надають допомогу шістьом постраждалим.



Також є пошкодження багатоквартирних житлових будинків та автомобілів. Виникли пожежі.



Оновлено (08:43). Синєгубов додав, що близько 07:30 окупанти завдали ударів по центральній частині міста Харків, зокрема в Шевченківському районі. Вид ракет встановлюється. На цю хвилину — понад 20 постраждалих. Одна людина загинула.



Оновлено (10:45). У Харкові вже відомо про 44 постраждалих та одну загиблу, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.



Загинула 91-річна жінка.



Серед постраждалих 5 дітей: 3 хлопчики 9 років; дівчатка 6 та 13 років. У постраждалих дітей — вибухові травми, забої, акубаротравми, гострі реакції на стрес. Також поранення отримали 24 жінки віком від 19 до 84 років та 15 чоловіків — від 24 до 60 років.



З 44 постраждалих 28, у тому числі 3 дітей, госпіталізовано.



Нагадаємо, війська Росії завдали попереднього ракетного удару по Харкову 30 грудня.