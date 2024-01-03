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Суд засудив ексначальника донецької катівні «Ізоляція» до 15 років ув'язнення

Оновлено
03 січня 2024, 12:20

Суд засудив ексначальника донецької катівні «Ізоляція» до 15 років ув'язнення

Денис Куликовський. Фото: Новини Донбасу Денис Куликовський. Фото: Новини Донбасу

Колишнього начальника незаконної в'язниці «Ізоляція» в окупованому Донецьку Дениса Куликовського засуджено до 15 років ув'язнення. Такий вирок ухвалив Шевченківський районний суд Києва, передає кореспондент «Новин Донбасу».

Офіс генпрокурора просив суд засудити Куликовського до 15 років позбавлення волі. Суддя Мартинов задовольнив це прохання.

Суд ухвалив рішення щодо такого терміну за сукупністю кримінальних правопорушень.

Суд визнав Куликовського винним за ч. 1 статті 258 (Терористичний акт), ч.1 статті 28 (Вчинення злочину групою осіб), ч. 1 статті 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За статтею 149 ККУ (Торгівля людьми) суд виправдав його через відсутність достатньої кількості доказів.

Також суд задовільнив два цивільних позови та ухвалив стягнути з Куликовського 440 тисяч гривень і 95 тисяч гривень на користь постраждалих.

Адвокат одного з постраждалих — журналіста Станіслава Асєєва — Олег Горбачов сказав після засідання суду, що у них немає можливості подати апеляційну скаргу, оскільки суд задовольнив запит Офісу генерального прокурора у повному обсязі.

Служба безпеки України затримала Дениса Куликовського, відомого також на прізвисько «Палич», у листопаді 2021 року у Києві. Після затримання він розповів, що мешкав в українській столиці з 2019 року. Тодішній керівник СБУ Іван Баканов відмовився коментувати інформацію про проживання Куликовського у Києві. Також Баканов заперечував, що «Палич» уклав угоду із СБУ.

Про знущання та тортури з боку Куликовського в донецькій в'язниці «Ізоляція» неодноразово розповідали звільнені звідти в'язні. Саме «Палич», за свідченнями колишніх полонених угруповання «ДНР», до 2018 року був комендантом таємної в'язниці «Ізоляція».

Розслідування справи щодо Куликовського було завершено у червні 2022 року, після чого його передали до суду. Засідання зробили закритими, тож журналісти не могли потрапити на них.

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Донецьк В'язниця Ізоляція
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Війна тортури

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