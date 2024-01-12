Двоє людей загинули під час обстрілу Херсона, згорів автомобіль

У Херсоні під час російського обстрілу загинули люди. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Російські окупанти обстріляли Херсон 12 січня з артилерії. Двоє людей загинули. Про це повідомили голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та Херсонська обласна прокуратура .

«12 січня 2024 року близько 12:00 військові РФ з артилерії обстріляли місто Херсон. Внаслідок атаки загинули двоє городян», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Як зазначив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, окупанти накрили артилерією вулиці міста.

«На місці прильоту загинула жінка. Також в автомобілі виявили тіло, що обгоріло. Особа людини встановлюється», — додав він.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, що пов'язано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше повідомлялося, що після чергового обстрілу житлових кварталів мирних громадян у Херсоні армією РФ один із російських снарядів зруйнував приватний будинок. Відео влучення поширила Херсонська ОВА.