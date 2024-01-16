ВПК Болгарії майже цілодобово працює на перемогу України – міністр оборони Болгарії

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що вірить у перемогу України у її війні з Росією за умови постійної військової, політичної та фінансової підтримки з боку союзників, зазначивши, що оборонна промисловість його країни працює практично в режимі 24/7, та основна частина цього виробництва йде до України. Про це він розповів в інтерв'ю «Голосу Америки».



На думку Тагарева, найбільшу роль у досягненні цієї мети може відіграти надання Україні бойових літаків для зменшення переваг Росії у небі та, коли Україна буде готова розпочати наступ, для захисту наземних сил.



Серед військової допомоги України, яку надає Болгарія, входять старі системи радянських часів та боєприпаси, які перебувають у хорошому робочому стані.



Але найважливішим є виробництво боєприпасів, стрілецької та легкої зброї у Болгарії. Це сфера виробництва, де Болгарія спеціалізувалася ще за радянських часів, і ця спеціалізація зберігається.



«Отже, оборонна промисловість працює практично в режимі 24/7, і основна частина цього виробництва йде в Україну, прямо чи через третіх осіб», - сказав Тагарев.



Допомога Болгарії відіграла ключову роль у перші місяці війни, коли в Україну почала надходити болгарська зброя, обсяг якої сягав 30% усієї військової допомоги.



Він припустив, що тоді це могли бути постачання стрілецької зброї, легкого озброєння, РПГ, САУ, снарядів калібру 122 та 152 міліметрів та мін.



Тагарев розповів, що болгарський ВПК планує проводити виробництво боєприпасів радянських стандартів, а також планує запустити додаткові виробничі потужності для виробництва боєприпасів стандартів НАТО – 155 та 105 міліметрів.



Для цього, сказав міністр, кілька болгарських компаній подали заявки на інвестиції за спеціальною програмою Єврокомісії ASAP, за якою ЄС виділяє 500 мільйонів євро на підтримку інвестиційних проєктів на суму до 1,4 мільярда євро для стимулювання нарощування виробництва боєприпасів та ракет в Європейському. Союз.



«Ці нові інвестиції вже спрямовані майже виключно на виробництво боєприпасів 155 міліметрів, які є пріоритетними, але також на інші типи, які мають попит», - сказав Тагарев.



Болгарія планує розпочати навчання однієї піхотної роти, але може готувати кілька рот на рік і запропонувала Україні готувати також бойових медиків.



«Болгарія також оголосила про наше бажання приєднатися до коаліції F-16, забезпечивши мовну підготовку для пілотів, інженерно-технічного персоналу та диспетчерів повітряного руху, навчання для інженерно-технічного персоналу, базову підготовку для персоналу з технічного обслуговування, навчання для F-16, але за винятком навчання на певній платформі, якої у нас немає і на яку чекає Україна», — зазначив Тагарев.



Крім цього, Болгарія надає Україні політичну, дипломатичну та гуманітарну підтримку, наголосив він. Також він заявив, що його країна разом з Румунією та Туреччиною планує допомогти звільнити Чорне море від російських плавучих мін, що погрожують судноплавству.



За словами міністра оборони країни-партнера, Болгарія повністю підтримує прагнення України вступити до НАТО та Європейського Союзу, як тільки вона зможе це зробити.