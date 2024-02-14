Єдиний евакуаційний шлях з Авдіївки обстрілюється росіянами, ситуація дуже складна — Філашкін

Єдиний евакуаційний маршрут з Авдіївки повністю прострілюється російськими окупантами. Станом на 14 лютого у місті залишається понад 900 осіб. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Та дорога, яка вела до міста, вона прострілюється ворогом повністю. Наразі у місті перебувають 926 осіб. Люди виїжджають самостійно — по 3-4 особи щодня. Обстановка дуже складна», — зазначив він.



Філашкін уточнив, що в Авдіївці є резерви гуманітарної допомоги, води та медикаментів.



Щодо ситуації на фронті, то, за словами голови ОВА, російські окупанти намагаються прорвати лінію оборони та захопити місто в найкоротші терміни. Втім, Сили оборони стримують росіян у всіх напрямках.

Увечері 13 лютого DeepState повідомив про те, що військам РФ вдалося перерізати Індустріальний проспект — основний логістичний шлях українського гарнізону в Авдіївці.



Виходячи з цієї інформації, в українських військових у розпорядженні залишається ще одна асфальтована дорога, яка веде до селища Північне, яке прострілюється, а також ґрунтові дороги.



Ситуація в Авдіївці є динамічною, у місті продовжуються вуличні бої та у зв'язку з цим передбачені запасні логістичні шляхи на випадок втрати основного шляху постачання, заявив речник оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Дмитро Ліховий.



14 лютого Сили оборони України спалили колону російської техніки біля Авдіївки.