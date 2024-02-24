«Тор» та «Сонцепек»: ЗСУ розповіли, яку техніку РФ знищили за добу

Сили оборони на Таврійському напрямі знищили російські «Тор» та «Сонцепек». Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного управління військами Олександр Тарнавський.



« Наші війська продовжують ведення оборонної операції та проводять активні дії на певних напрямках. Серед ураженої та пошкодженої техніки противника — ЗРК "Тор" та важка вогнеметна система ТОС-1А "Сонцепек" — у Донецькій області; три квадроцикли на додаток до танків та ББМ — на Запорізькому напрямку», — повідомив Тарнавський.



Загальні втрати окупантів на напрямі за добу в живій силі становлять 312 осіб, у озброєнні та військовій техніці — 26 одиниць, за винятком БпЛА.



Зокрема, це 3 танки, 6 бойових бронемашин, 7 артсистем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 6 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки.



Нейтралізовано або знищено 281 БПЛА різних типів.