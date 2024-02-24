«Тор» и «Солнцепек»: ВСУ рассказали, какую технику РФ уничтожили за сутки

Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили российские «Тор» и «Солнцепек». Об этом сообщил командующий оперативно-стратегического управления войсками Александр Тарнавский.



«Наши войска продолжают ведение оборонительной операции и проводят активные действия на определенных направлениях. Среди пораженной и поврежденной техники противника — ЗРК "Тор" и тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" — в Донецкой области; три квадроцикла в дополнение к танкам и ББМ — на Запорожском направлении», — сообщил Тарнавский.



Общие потери оккупантов на направлении за сутки в живой силе составляют 312 человек, в вооружении и военной технике — 26 единиц, не считая БпЛА.



В частности, это 3 танка, 6 боевых бронемашин, 7 артсистем, 1 РСЗО, 1 средство ПВО, 6 автомобилей и 2 единицы спецтехники.



Нейтрализовано или уничтожено 281 БпЛА различных типов.