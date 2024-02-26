У Дружківці та Костянтинівці виникли проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом

Жителі Дружківки Донецької області повідомляють сьогодні про проблеми з мобільним зв'язком та доступом до інтернету. Користувачі місцевих телеграм каналів скаржаться, що не можуть нікуди додзвонитися, хоча шкала рівня сигналу відповідає нормі.



Найбільше скарг на відсутність зв'язку надходить від абонентів мобільних операторів Vodafone та «Київстар».



Крім того, повідомляється про неможливість користуватись послугами інтернету для абонентів деяких місцевих провайдерів.



У зв'язку з перебоями зв'язку виникли складнощі і для покупців деяких магазинів у Дружківці: термінали на касах не працюють.



Водночас, у деякої частини населення міста подібних проблем не спостерігається, про що пишуть користувачі місцевих пабліків.



Оновлено. Також на перебої з мобільним зв'язком скаржаться мешканці Костянтинівки.