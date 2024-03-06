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У Міноборони РФ повідомили про атаку дронів

06 березня 2024, 09:27

У Міноборони РФ повідомили про атаку дронів

Сьогодні вранці, 6 березня, у Воронезькій області РФ нібито було збито два безпілотники. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.

В оборонному відомстві зазначили, що близько 07:00 та 08:30 «припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації».

Повідомляється, що російське ППО збило два дрони над територією Воронезької області.

Раніше ми писали, що Міноборони країни-окупанта заявило 5 березня, що об 11:30 БПЛА літакового типу атакував об'єкти на території Росії.

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