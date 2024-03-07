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Головне за день: Німеччина хоче переговорів України та РФ. ЗСУ витіснили окупантів із Тоненького

07 березня 2024, 23:06

Головне за день: Німеччина хоче переговорів України та РФ. ЗСУ витіснили окупантів із Тоненького

Політика

 Канцлер Німеччини Олаф Шольц, напевно, хоче, щоб Україна погодилася на мирні переговори з Російською Федерацією, пише американське видання Politico. У ФРН вважають, що секретом відносин із Росією є спілкування через діалог. Видання зазначило, що небажання Шольца йти ва-банк для України та передавати далекобійні ракети Taurus свідчить про те, що його кінцевою метою є те, щоб Україна погодилася на мирні переговори.

Суспільство

 За даними ДСНС, територія Донецької області, яка підконтрольна Україні, потребує розмінування. Зокрема, близько 1106470 га, у тому числі сільськогосподарського призначення – 61500 га.

Харківський завод Autoenterprise з орбіти народного депутата від партії «Слуга народу» Олександра Куницького постачав зарядні станції для електромобілів до окупованого Криму. Про це йдеться у розслідуванні проекту «Схеми».

Бойові дії

 Внаслідок обстрілу з боку ЗСУ за півтора кілометра від села Мостки Сватівського району спалахнув склад боєприпасів, що належить 4-й танковій дивізії ЗС РФ. Зазначається, що удару було завдано з РСЗВ HIMARS. Жертв та постраждалих немає.

Українським військовим вдалося витіснити росіян із села Тоненьке, яке знаходиться на захід від захопленої Авдіївки. Про це пише експерт німецького видання Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке з посиланням на відео з місця битви.

Аналітики українського проекту DeepState з'ясували, що українські військовослужбовці змогли вибити окупантів з більшої частини посадки на північ від Мар'їнки Донецької області. У свою чергу війська РФ на Авдіївському напрямку просунулися на південь від Орлівки.

У селищі шахти ім. Рум'янцева окупованої Горлівки безпілотний літальний апарат врізався у легковий автомобіль. В окупаційній адміністрації заявили, що пасажири встигли евакуюватися з авто. Обійшлося без постраждалих.

Внаслідок обстрілу селища Оленівка на Донеччині поранено жінку, пошкоджено шість будинків та два автомобілі.

Внаслідок атаки дрона в Череповці Вологодської області Росії стався «інцидент у районі доменної печі» на металургійному комбінаті «Сєвєрсталі». Стверджується, що постраждалих немає, а комбінат «функціонує у штатному режимі».

У Казані (Росія) спалахнуло вище танкове командне училище. Епіцентром вогню стали казарми. Наголошується, що постраждалих немає.

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