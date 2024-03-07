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Главное за день: Германия хочет переговоров Украины и РФ. ВСУ вытеснили оккупантов из Тоненького

07 марта 2024, 23:06

Главное за день: Германия хочет переговоров Украины и РФ. ВСУ вытеснили оккупантов из Тоненького

Политика

Канцлер Германии Олаф Шольц, вероятно, хочет, чтобы Украина согласилась на мирные переговоры с Российской Федерацией, пишет американское издание Politico. В ФРГ считают, что секретом отношений с Россией является общение через диалог. Издание отметило, что нежелание Шольца идти ва-банк для Украины и передавать дальнобойные ракеты Taurus свидетельствует о том, что его конечной целью является то, чтобы Украина согласилась на мирные переговоры раньше, чем позже.

Общество

По данным ГСЧС, территория Донецкой области, которая подконтрольна Украине, нуждается в разминировании. В частности, около 1 106 470 га, в том числе сельскохозяйственного назначения – 61500 га.

Харьковский завод Autoenterprise с орбиты народного депутата от партии «Слуга народа» Александра Куницкого поставлял зарядные станции для электромобилей в оккупированный Крым. Об этом говорится в расследовании проекта «Схемы».

Боевые действия

В результате обстрела со стороны ВСУ в полутора километрах от села Мостки Сватовского района загорелся склад боеприпасов, принадлежащий 4-й танковой дивизии ВС РФ. Отмечается, что удар был нанесен из РСЗО HIMARS. Жертв и пострадавших нет.

Украинским военным удалось вытеснить россиян из села Тоненькое, которое находится к западу от захваченной Авдеевки. Об этом пишет эксперт немецкого издания Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке со ссылкой на видеозаписи с места сражения.

Аналитики украинского проекта DeepState выяснили, что украинские военнослужащие смогли выбить оккупантов из большей части посадки севернее Марьинки Донецкой области. В свою очередь войска РФ на Авдеевском направлении продвинулись южнее Орловки.

В поселке шахты им. Румянцева оккупированной Горловки беспилотный летательный аппарат врезался в легковой автомобиль. В оккупационной администрации «ДНР» заявили, что пассажиры успели эвакуироваться из авто. Обошлось без пострадавших.

В результате обстрела поселка Еленовка в Донецкой области ранена женщина, повреждены шесть домов и два автомобиля.

В результате атаки дрона в Череповце Вологодской области России произошел «инцидент в районе доменной печи» на металлургическом комбинате «Северстали». Утверждается, что пострадавших нет, а комбинат «функционирует в штатном режиме».

В Казани (Россия) загорелось высшее танковое командное училище. Эпицентром огня стали казармы. Отмечается, что пострадавших нет.

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