У Курській області РФ через атаку дронів загинула жінка, ще одна людина постраждала

Сьогодні вранці, 10 березня, Курська область РФ потрапила під атаку дронів. Внаслідок удару одна жінка загинула, також є постраждалий. Про це повідомив губернатор області Роман Старовойт.



За його словами, було обстріляно село Кульбаки Глушківського району. Пошкоджено два житлові будинки.



«Внаслідок прямого влучення снаряда спалахнув житловий будинок, загинула місцева мешканка. Її чоловік отримав великі опіки», — написав він.



У населеному пункті частково відсутнє світло.



Крім того, було атаковано село Гордіївка Коренівського району, ніхто не постраждав. В одному з будинків пошкоджено дах, вибито вікна, осколками посічено паркан та особистий автомобіль.





Раніше ми писали, що в російському Курську 10 березня лунали вибухи через атаку дронів . Відомо, що БПЛА упав на територію місцевої нафтобази.