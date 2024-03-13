Росіяни скинули авіабомбу на Мирноград: двоє людей загинули, п`ятеро постраждалих

Росіяни атакували Мирноград. Фото: Вадим Філашкін

Внаслідок нічного обстрілу Мирнограда двоє людей загинули, ще п'ять – отримали поранення. Пошукову операцію на місці події завершено. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Вчора близько 23:00 росіяни скинули на місто авіабомбу «Гром-Е1» — влучили в 5-поверхівку. Усього ударом пошкоджено 4 будинки», — зазначив він.





Крім того, за словами глави регіону, рятувальники витягли з-під завалів 13-річну дівчинку — вона не зазнала фізичних травм.



Усі постраждалі отримують медичну допомогу: одна людина перебуває у тяжкому стані, троє — у стані середньої тяжкості.



Раніше ми писали, що внаслідок чергової ракетної атаки на місто Селидове 12 березня пошкоджено 59 цивільних об'єктів, один будинок повністю зруйнований.