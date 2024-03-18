З Великописарівської громади Сумщини евакуювали 285 людей, з них 26 дітей: РФ практично знищила усі адмінбудівлі та інфраструктуру

Голова Сумської ОВА Артюх. Фото: кадр із відео

Кількість обстрілів Сумської області значно збільшилася, якщо порівнювати з попереднім тижнем, зокрема, збільшилася кількість застосування тактичної авіації та систем залпового вогню (РСЗВ). Про це в ефірі телемарафону розповів голова Сумської ОВА Володимир Артюх.



Тому 13 березня евакуаційна комісія ухвалила рішення про введення в дію плану евакуації Великописарівської громади.



«Ми вже евакуювали 285 громадян, з них 26 діточок. Практично всі адміністративні будинки, вся інфраструктура міста (прим. - Велика Писарівка) знищена авіаційними засобами ураження ворога», – повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.



Наголошується, що евакуація цивільного населення з прикордонних населених пунктів Великописарівської громади ускладнена через знищення російськими окупантами мосту на Попівку.



Про це в ефірі Громадського радіо розповів редактор Великописарівської газети «Ворскла» Олексій Пасюга.



Також на місці розбору завалів у п'ятиповерховому житловому будинку рятувальники деблокували тіло 3-ї загиблої людини після атаки російського БПЛА.







Артюх також зазначив, що сьогодні тривають заходи з евакуації. Раніше повідомлялося, що станом на 21.00 14 березня росіяни здійснили 77 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.



Нагадаємо, 13 березня, внаслідок влучання російського БПЛА типу «шахед» в житловий п'ятиповерховий будинок міста Суми, було пошкоджено 30 квартир, з них 15 — зруйновано, загинуло троє людей та 12 — поранено.