Потреба в мобілізації складає набагато менше 500 тисяч людей — Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував озвучену раніше президентом Володимиром Зеленським заяву про те, що для успішного ведення бойових дій під час повномасштабної війни з Росією потрібно мобілізувати до Сили оборони України ще 450-500 тисяч осіб. Про це Сирський розповів в інтерв'ю «Укрінформу».

Як він пояснив, після перегляду внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних сил ця цифра суттєво зменшилась.

«Ми очікуємо, що ми матимемо достатньо людей, здатних захищати Батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, а й про добровольців. Потрібно враховувати, що люди – не роботи. Вони виснажуються, фізично та психологічно, особливо в умовах бойових дій», — додав головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, наприклад, ті люди, які прийшли до ТЦК у лютому 2022 року, потребують відпочинку та лікування.

«Достатньо згадати, що бойову 110-ту бригаду було задіяно на Авдіївському напрямку з початку повномасштабного вторгнення. Їм потрібно відновитися та відпочити, і це — об'єктивна потреба. І таких частин чимало. Поки ми переглядаємо чисельність певних частин, які не беруть участь у бойових діях, на підставі аудиту їхньої діяльності, це дало нам змогу звільнити тисячі військовослужбовців та направити їх у бойові частини», — резюмував Сирський.

Нагадаємо, російський наступ може розпочатися наприкінці травня чи в червні, іноземна допомога потрібна Україні зараз, щоб стабілізувати ситуацію. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS.