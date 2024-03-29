Потребность в мобилизации составляет гораздо меньше 500 тысяч человек — Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал озвученное ранее президентом Владимиром Зеленским заявление о том, что для успешного ведения боевых действий во время полномасштабной войны с Россией нужно мобилизовать в Сила обороны Украины еще 450-500 тысяч человек. Об этом Сырский рассказал в интервью «Укринформу».

Как он пояснил, после пересмотра внутренних ресурсов и уточнения боевого состава Вооруженных сил эта цифра существенно уменьшилась.

«Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать Родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах. Надо учитывать, что люди – не работы. Они истощаются, физически и психологически, особенно в условиях боевых действий», – добавил главнокомандующий ВСУ.

По его словам, например, те люди, которые пришли в ТЦК в феврале 2022 года, нуждаются в отдыхе и лечении.

«Достаточно вспомнить, что боевая 110-я бригада была задействована на Авдеевском направлении с начала полномасштабного вторжения. Им нужно восстановиться и отдохнуть, и это – объективная необходимость. И таких частей немало. Пока мы пересматриваем численность определенных частей, не участвующих в боевых действиях, на основании аудита их деятельности, это дало нам возможность высвободить тысячи военнослужащих и направить их в боевые части», — резюмировал Сырский.

Напомним, российское наступление может начаться в конце мая или в июне, иностранная помощь нужна Украине сейчас, чтобы стабилизировать ситуацию. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS.