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У Росії розпочався весняний призов до армії

01 квітня 2024, 10:59

У Росії розпочався весняний призов до армії

У Росії та на окупованих нею територіях України сьогодні, 1 квітня, розпочався весняний призов на військову службу. Напередодні президент Росії Володимир Путін підписав відповідний указ, згідно з яким до російської армії мають забрати 150 тисяч людей.

Призову на військову службу підлягають чоловіки віком 18-30 років.

Офіційна позиція влади РФ полягає в тому, що строковики не беруть участі у війні з Україною, проте можуть підписати контракт і зі своєї волі поїхати на фронт.

При цьому російські ЗМІ неодноразово розповідали про випадки тиску, коли солдатів строкової служби змушували підписати контракт.

Аналітики зазначають, що для досягнення своїх військових цілей Володимиру Путіну знадобляться нові резервісти: тому зараз після його «переобрання» може початися чергова хвиля мобілізації.

На думку деяких військових експертів, Росія має намір захопити Харківську та Одеську області на додаток до частково окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Російська влада стверджує, що під час мобілізації восени 2022 року на фронт призвали 300 тисяч резервістів.

Російський призов на військову службу пройде і на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей і у Криму.

Нагадаємо, Російська Федерація планує провести призов на військову службу на окупованій частині Донецької області з 1 квітня.

Голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник розповів про складну ситуацію у вугільній галузі на окупованій РФ Луганській області, яка посилилася після тотальної мобілізації чоловіків на фронт у 2022 році.

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