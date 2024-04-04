Росія застосовує тактику «подвійних ударів»: окупанти вбили трьох рятувальників

Пошкоджений будинок у Харкові після удару Shahed. Фото: кадр із відео

Сьогодні, 4 квітня, близько 1 години ночі ворог здійснив масовану атаку дронами по Харкову, окупанти вбили 3-х рятувальників та 1-го цивільного, застосувавши тактику «подвійних ударів». Про це розповів заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.







«Декілька хвиль "Шахедів" по цивільній інфраструктурі Харкова вбили четверо людей, і щонайменше одинадцять отримали поранення. Серед загиблих – троє рятувальників, які ліквідували наслідки першої хвилі влучань та рятували цивільних», – пояснив Білошицький.



Серед поранених — рятувальник ДСНС, медсестра обласного центру екстреної медичної допомоги та поліцейський.



За інформацією рятувальників, один із «шахедів» влучив у житлову триповерхівку, частково зруйнувавши її дах і верхній поверх та спричивши пожежу.







У той самий час, коли рятувальники зазнали повторного удару безпілотниками, проходила операція з порятунку життя 67-річного чоловіка, якого завалило плитами перекриття на 3-му поверсі.



Нагадаємо, російська армія вдарила по Нікопольському району, застосувавши дрони-камікадзе та важку артилерію.