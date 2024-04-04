Россия применяет тактику «двойных ударов»: оккупанты убили троих спасателей

Поврежденный дом в Харькове после удара Shahed. Фото: кадр из видео

Сегодня, 4 апреля, около 1 часа ночи враг совершил массированную атаку дронами по Харькову, оккупанты убили 3-х спасателей и 1-го гражданского, применив тактику «двойных ударов». Об этом рассказал замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.







«Несколько волн "Шахедов" по гражданской инфраструктуре Харькова убили четыре человека, и по меньшей мере одиннадцать получили ранения. Среди погибших — трое спасателей, которые ликвидировали последствия первой волны попаданий и спасали гражданских», — объяснил Белошицкий.



Среди раненых — спасатель ГСЧС, медсестра областного центра экстренной медицинской помощи и полицейский.



По информации спасателей, один из «шахедов» попал в жилую трехэтажку, частично разрушив ее крышу и верхний этаж, и повлек пожар.







В то же время, когда спасатели получили повторный удар беспилотниками, проходила операция по спасению жизни 67-летнего мужчины, которого завалило плитами на 3-м этаже.



Напомним, российская армия ударила по Никопольскому району, применив дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию.