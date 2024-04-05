Щонайменше 6 військових літаків знищено та 8 пошкоджено під час атаки на аеродром у Ростовській області, — ЗМІ

При атаці на військовий аеродром Морозовськ у Ростовській області Росії знищено щонайменше шість літаків. Скріншот відео

Щонайменше шість літаків російських окупантів знищено та вісім пошкоджено внаслідок атаки на російський аеродром Морозовськ у Ростовській області, проведеної Службою безпеки України спільно з військовими та Силами оборони. Про це повідомило агентству «Інтерфакс-Україна» поінформоване джерело в п'ятницю, 5 квітня.



«На аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24м, Су-34 — саме такі літаки РФ задіює для скидання авіабомб, що коригуються, по позиціях Збройних сил України та прифронтових українських містах», — зазначив співрозмовник агентства.



Також, за словами джерела, окрім техніки, близько двох десятків російських військових вбито та поранено.



Нагадаємо, у місті Морозівськ Ростовської області РФ сьогодні вночі, 5 квітня, пролунала серія вибухів. Очевидці повідомляли про атаку на місцевий аеродром.