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ЗМІ дізналися деталі плану Трампа щодо завершення війни в Україні

08 квітня 2024, 11:58

ЗМІ дізналися деталі плану Трампа щодо завершення війни в Україні

45-й Президент США Дональд Трамп заявив у приватній бесіді, що може покласти край війні в Україні, вчинивши тиск на Київ, щоб той поступився Росії Кримом та Донбасом. Про це повідомило американське видання The Washington Post із посиланням на власні джерела.

На думку Трампа, як розповіли співрозмовники видання, і Росії, і Україні потрібен вихід із конфлікту, вони хочуть «зберегти обличчя». При цьому, вважає Трамп, у деяких регіонах України люди будуть не проти стати частиною Росії.

За даними WP, плани Трампа щодо України стали відомі у листопаді на зустрічі у Фонді спадщини. Колишній помічник Трампа в Білому домі Майкл Антон, за словами джерел, розкрив подробиці плану, за яким Україна поступиться територією Криму та на Донбасі, а розширення НАТО буде обмежене, і це спонукає Путіна послабити свою залежність, що зростає, від Китаю. У березні Майкл Антон відповів, що не спілкувався з Трампом від 18 до 24 місяців, і не знає про план колишнього глави Білого дому щодо України.

Варіант Трампа, як пише The Washington Post, радикально змінить політику нинішнього президента США Джо Байдена, який наголошує на підтримці України та обмеженні російської агресії. До того ж, встановлення контролю над регіонами України розширить сферу впливу Путіна, і деякі прихильники Трампа, як пише видання, намагаються відмовити його.

За словами сенатора від Республіканської партії Ліндсі Грема, він "витрачає 100 відсотків свого часу на розмови з Трампом про Україну". Грем вважає, що Путін "не може перемогти". На його думку, кінець війні може покласти вступ України до НАТО та Євросоюзу, але Трамп «мало що говорить про це».

У передвиборчому штабі Трампа заявили, що будь-які припущення щодо його плану «виходять з неназваних та необізнаних джерел, які не мають уявлення, що відбувається і що станеться». «Президент Трамп - єдиний, хто говорить про припинення вбивств», - сказала прессекретар передвиборчого штабу Керолайн Лівітт.

Нагадаємо, навесні 2023 року Трамп заявив, якщо знову стане Президентом США, то зможе завершити війну в Україні за 24 години. У листопаді 2023 року Володимир Зеленський сказав, що готовий зустрітися з Трампом та вислухати його «мирний план». За словами Зеленського, війну можна було б зупинити, якби Україна віддала Росії Донбас та Крим, але до цього «мирного плану» Україна не готова.

Конгрес США досі не ухвалив законопроєкт про надання допомоги Україні — заблокувати його республіканців зокрема закликав Трамп. Пізніше він заявив, що надавати фінансування Україні потрібно не безоплатно, а в борг. У березні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі з Трампом заявив, якщо Трамп знову стане президентом, то не дасть "ані цента" Україні, і тоді війна закінчиться.

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