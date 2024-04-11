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Журналісти підрахували втрати російської військової авіації від «дружнього вогню»

11 квітня 2024, 16:40

Журналісти підрахували втрати російської військової авіації від «дружнього вогню»

Журналісти російського опозиційного видання The Insider підрахували втрати російської військової авіації від «дружнього вогню» з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Зазначається, що інцидент з вертольотом Мі-24 10 квітня — це щонайменше 13-й випадок за час війни, коли повідомлялося про втрати російської авіації від «дружнього вогню» ППО. При цьому більше половини випадків сталося з початку 2024 року.

Усього через можливі дії свого ППО були втрачені:

▪️ 4 багатоцільові винищувачі Су-35

▪️ 3 винищувачі-бомбардувальники Су-34

▪️ 2 літаки ДРЛОіУ А-50У

▪️ 1 багатоцільовий винищувач Су-27

▪️ 1 десантно-транспортний вертоліт Мі-8

▪️ 1 багатоцільовий вертоліт Мі-24

▪️ Повітряний командний пункт Іл-22М11 після поразки вдалося посадити, але, судячи з фотографій пошкоджень, літак потребує довгострокового ремонту.

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