У «ДНР» розповіли, що робитимуть із житловим фондом захопленої Авдіївки — цілих будинків немає

В угрупуванні «ДНР» визнали, що в захопленому російською армією місті Авдіївка не залишилося вцілілих будинків. Увесь житловий фонд Авдіївки пошкоджено. Багато будинків зруйновано ущент.



Так званий радник голови «ДНР» Ян Гагі у коментарі російським ЗМІ заявив, що найбільш постраждалі будівлі знесуть. За його словами, фахівці вирішуватимуть, які будинки відновлюватимуть, а які — зносити.



Як повідомлялося, до лютого в Авдіївці Донецької області тривали запеклі бої. Російська армія у спробі захопити місто завдавала масованих ударів по житлових кварталах. Таку тактику окупант застосовує, щоб не залишати Силам оборони України змоги облаштовувати позиції та утримувати кордони.



Українські військовослужбовці у лютому цього року відійшли від Авдіївки з кількох причин. Зокрема, лінію оборони було порушено, саме тому окупанти просувалися вперед.

