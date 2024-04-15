На околиці села Невське пролунало сім вибухів, окупанти били з мінометів та артилерії — Лисогор

Російські війська продовжують атакувати населені пункти на Луганщині. Під вогнем постійно знаходяться Невське, Макіївка, Білогорівка та Серебрянський ліс. Минулої доби найбільше дісталося селу Невське. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



«Противник обстріляв Невське з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. На околиці села пролунало сім вибухів», — написав він.



За даними Лисогора, інформація про жертви та руйнування не надходила.



Також під вогнем опинилася Макіївка. Авіаційні удари росіяни завдали Білогорівці та Серебрянського лісу.



Крім того, загарбники атакували знову у бік Білогорівки. На Лиманському та Куп'янському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано.



Раніше ми писали, що вранці 12 квітня окуповане місто Рубіжне Луганської області потрапило під обстріл. У угрупуванні «ЛНР» заявили, що поранено семеро людей. Одна людина загинула.