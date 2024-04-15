Военный рассказал, почему для россиян важно захватить Часов Яр

Российские войска уже второй месяц активно атакуют Часов Яр, который является важной целью, ведь именно с этого города они смогут обстреливать Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск. Об этом передает Эспрессо.



Заместитель командира батальона ударных БпАК «АХИЛЛЕС» 92-й ОШБР Олесь Маляревич заявил, что сейчас стоит главная цель — не допустить захватчиков к городу.



«Наша бригада уже длительное время на Бахмутском направлении — Часов Яр, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка. Мы делаем все, чтобы Часов Яр не был захвачен, сейчас находимся в активной обороне», — отметил он.



По его словам, паритета (равенство сторон – ред.) нет, ситуация тяжелая. В частности, соотношение по артиллерии где-то 1 к 6, по дронам – где-то 1 к 2, ситуация улучшилась по FPV- дронам.



«По бомбардировщикам – мы опережаем, но оккупанты сейчас активно разрабатывают свое собственное изобретение в этом направлении. А по разведывательным крыльям – враг продолжает иметь преимущество, но мы тоже начали использовать украинские и зарубежные образцы, чтобы разведывать, корректировать артиллерию и планировать собственные действия», — резюмировал военнослужащий.



Ранее мы писали, что оккупационная армия РФ продвинулась у Часов Яра на Бахмутском направлении и Новобахмутовки на Авдеевском направлении Донецкой области.