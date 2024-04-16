Російські шпигуни прибули до Румунії під виглядом українських біженців

Як повідомили у Вищій раді національної оборони Румунії, метою шпигунів було отримання інформації у сфері оборони та безпеки, – повідомляє «Інформаційний Спротив».



«Були також спроби отримати надзвичайно важливі дані про допомогу, яку Румунія надавала Україні», - йдеться у повідомленні.



Крім того, шпигуни шукали інформацію про військові навчання в Румунії та дислоковані в країні війська.



Раніше Кремль скористався масовою втечею з Росії опозиційно налаштованих громадян, щоб під цим прикриттям відправити професійних шпигунів, диверсантів та найманих убивць до країн Європи.