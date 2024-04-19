Спецоперація ГУР та ПС ЗСУ: літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 км від України

Знищений військовий літак РФ Ту-22М3

Внаслідок операції ГУР при взаємодії з Повітряними силами було знищено бомбардувальник Ту-22МЗ за 300 км від кордону з Україною, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Внаслідок операції ГУР у взаємодії з Повітряними силами знищено бомбардувальник Ту-22МЗ, який сьогодні запускав ракети по Україні



https://t.co/fjbRPgZXCt pic.twitter.com/RbeeloHPsp — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) April 19, 2024

«Один з дальніх бомбардувальників Ту-22М3, які в ніч на 19 квітня здійснювали ракетну атаку проти України, був збитий в результаті спецоперації Головного управління розвідки у взаємодії з Повітряними силами. Ворожий літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50», — підтвердили в ГУР.



Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився.



В оборонному відомстві наголосили, що це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника у повітрі під час бойового вильоту протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну.



«24 канал» з посиланням на джерела в ГУР повідомив, що Ту-22М3 був збитий із зенітного ракетного комплексу С-200.



Раніше з'явилася інформація, що у Ставропольському краї РФ зазнав аварії військовий літак Ту-22М3.



Пізніше у звіті ПС ЗСУ заявили про знищення Силами протиповітряної оборони 15 ракет, 14 ударних дронів-камікадзе та бомбардувальника Ту-22МЗ.