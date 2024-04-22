Збільшилось число травмованих після обстрілу РФ Дніпровського району Херсона: подробиці

Результат обстрілу РФ цивільної інфраструктури у Херсоні. Фото: скрін з відео

Через російські обстріли в Херсоні постійно зростає кількість травмованих місцевих громадян. Голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін показав результати ранкових обстрілів.







«На відео – Дніпровський район Херсона після ранкових обстрілів російської армії. На автобусній зупинці під удар потрапила 44-річна жителька Херсона. Нині вона у лікарні з вибуховою та уламковими травмами. Вкрили вогнем й приватний будинок. В оселі повибивало шибки, пошкоджені стіни, покрівля, ворота та гараж. Тільки з початку цього дня у Херсоні – четверо травмованих», – заявив Прокудін.



Раніше у Херсоні госпіталізували ще двох чоловіків 48 та 51 років, в обох вибухова та закрита черепно-мозкова травма, контузія.



Нагадаємо, минулої доби противник обстрілював Нововоронцовку, Антонівку та Херсон. Під ворожим вогнем та авіаударами також опинилися Козацьке, Берислав та Новоберислав.