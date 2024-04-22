Спікер Конгресу США погодився на надання термінової допомоги Україні після вивчення розвідданих — NYT

Майк Джонсон, республіканський спікер Палати представників Конгресу США, який раніше виступав проти військової допомоги для України, перетворився на пропонента прийняття законопроекту щодо неї, ознайомившись із даними розвідки та свідченнями злочинів з боку російських військових. Про це пише американська газета The New York Times.

За словами кількох джерел, спікер зустрічався з чиновниками, які відповідають за питання нацбезпеки, зокрема з головою ЦРУ Ульямом Бернсом та обговорювали розвідувальні дані. Коли він вирішив домовитися з демократами про розробку кількох нових законопроектів про міжнародну військову допомогу, Джонсон зустрів різку протидію з боку вкрай правих республіканців, які погрожували винести йому вотум недовіри.

Як згадує голова комітету із закордонних справ Майкл Маккол, Джонсон, християнин-євангеліст, помолився навколішки перед прийняттям остаточного рішення, сказавши, що «хоче бути на правильній стороні історії» і попросив водійства у Бога.

За його словами, він дійсно вірить інформації, отриманої від розвідки. Джонсон зазначив, що, згідно з отриманими ним даними, Путін не збирається зупинятися і продовжить «марш Європою», якщо йому дадуть перемогти в Україні. Також спікер розповів, що неодноразово просив інших республіканців отримувати інформацію від розвідки щодо російсько-української війни, щоб мати розуміння, що відбувається насправді.

Як каже республіканець від штату Небраска Дон Бекон, Джонсон «досить чітко» дав зрозуміти парламентаріям, що якщо допомогу Україні не буде надано у квітні, потім буде надто пізно.

Нагадаємо, 20 квітня комплекс законопроектів, до яких входить передача Україні заморожених активів Росії, а також надання військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню набрав необхідну кількість голосів для ухвалення Палатою представників США.