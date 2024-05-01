У Херсонській МВА назвали кількість постраждалих від російських обстрілів у квітні

Міська військова адміністрація Херсона уточнила кількість постраждалих місцевих жителів внаслідок обстрілів армією РФ за квітень. Про це розповів голова Херсонської МВА Роман Мрочко.



«У квітні внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ 1 людина загинула – жінка 80 років, 16 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості», – заявив Мрочко.



Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін також говорив про чергові удари по області за минулу добу.



Зокрема, під авіаудари російських військових потрапили Антонівка, Кізомис, Інженерне, Новотягинка, Придніпровське, Велетенське, Тягинка, Миколаївка, Ольгівка, Новоолександрівка, Львове, Дудчани та місто Херсон.



«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 8 приватних будинків. Зафіксовані влучання у стільникову вежу та магазин. Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає», – додав Прокудін.



Раніше повідомлялося, що через російські обстріли в Херсоні постійно зростає кількість травмованих місцевих жителів.