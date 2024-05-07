У село Невське Луганської області волонтери привезли місцевим мешканцям допомогу

Зруйноване село Невське Луганської області. Фото: кадр з відео «Новин Донбасу»

Населений пункт Невське в Луганській області знаходиться лише за чотири кілометри від лінії розмежування і сильно обстрілюється російськими військами. Сьогодні в селі немає жодного вцілілого будинку.







«Ситуація напружена у нас. Обстріл по лінії зіткнення не припиняється, ракети летять по околицях села. Жителів залишилося у звільнених населених пунктах: Макіївка, Невське, Греківка та Новолюбівка – шістдесят осіб. Усі тримаються, забезпечуємо гуманітаркою, ліками, привозимо їм необхідні продукти, які вони замовляють, допомагаємо з покупками в магазинах, бензин для генераторів привозимо», - розповів заступник начальника Красноріченської СВА Віктор Зозуля.



Щодня російська армія намагається прорвати тут лінію оборони ЗСУ та обстрілює населений пункт. Окупанти націлилися вкотре вийти на адміністративні кордони Луганської області, тому відкривають вогонь з усього арсеналу, включаючи авіацію.



Магазинів, аптек та лікарень тут більше немає. Також, як світла, води та газу. Найближчий населений пункт із благами цивілізації знаходиться за тридцять кілометрів.



Поліцейські допомагають волонтерам привозити людям найнеобхідніше. Так і виживають пенсіонери, що тут залишилися.

Волонтери та поліцейські привозять допомогу місцевим мешканцям Невського. Фото: кадр з відео «Новини Донбасу»

За словами заступника начальника управління превентивної діяльності ГУНП у Луганській Області Сергія Васильченка, у селі дуже багато обстрілів, які фіксують правоохоронці. Після атаки поліцейські проводять огляд місця подій, а також передають волонтерську допомогу людям.



«Ми привезли газові балони, також комплект плиток, до них же редуктори, шланги, а також привезли будматеріали: плівка, піна та гідробар'єр для людей, щоб вони могли якось собі допомогти у такий важкий час», — розповів волонтер Олег Леонтьєв.



Люди охоче беруть будматеріали, газові балони та дякують волонтерам. Будинок Наталії було зруйновано внаслідок російського авіаудару. Жінка перебралася до сусідів і живе на літній кухні.

Зруйновані росіянами будинки. Фото: кадр з відео «Новини Донбасу»

Від евакуації жінка навідріз відмовляється, вірить, що Збройні сили України відкинуть ворога на територію Російської Федерації.



«Чекаємо, чекаємо, що ось-ось щось зміниться. Сусід поїхав, а ми в кухоньці живемо. Тому що опалювати – взагалі складно з дровами. Зараз, дякувати Богові, є вже робота, вже на городі, садимо, часник, цибулю. Вигрібаємо потроху. Намагаємось жити», — пояснила місцева мешканка Невського Наталія.



Загалом у Невському сьогодні мешкає тридцять вісім осіб. І кожний постраждав від війни. Ще минулого року тут було вдвічі більше населення, але щоденні обстріли змушують людей змінити своє рішення щодо евакуації.

Зруйновані росіянами будинки. Фото: кадр з відео «Новини Донбасу»

За останніми даними голови Луганської ОВА Артема Лисогора, Силам оборони України вдалося покращити своє тактичне становище в районі Серебрянського лісництва.



Проте противник продовжує використовувати перевагу у повітрі та кількості артилерійських боєприпасів, завдаючи ударів по населених пунктах Макіївка та Невське у Луганській області.



Нагадаємо, українські військовослужбовці ліквідували польовий склад боєкомплекту російських окупантів на Куп'янському напрямку.