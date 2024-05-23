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На одній із шахт Донецької області через пошкодження двічі зупинялося обладнання

23 травня 2024, 12:59

На одній із шахт Донецької області через пошкодження двічі зупинялося обладнання

На одній із шахт Донецької області двічі відбувалася зупинка вентиляційного обладнання. Під землею на той момент перебували 163 працівника. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

У відомстві уточнили, що вперше причиною зупинки стало пошкодження.

Однак пізніше внаслідок обстрілу, вентиляційне обладнання зупинилося на іншій ділянці шахти. Відомо, що 26 працівників були сповіщені про аварійну ситуацію і залишилися в шахті до кінця зміни для забезпечення функціонування об’єкта.

Зазначимо, що 0:00 до 7:00, а також з 19:00 до 24:00 у всіх регіонах України застосовувалися обмеження промислових та побутових споживачів.

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