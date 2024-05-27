У Харкові знову зросла кількість жертв після удару РФ по «Епіцентру»

Внаслідок масованого удару по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові зросла кількість загиблих та постраждалих. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
«Кількість загиблих зросла до 18, поранено 48 осіб», — зазначив він.
Крім того, за інформацією Синєгубова, безвісти зниклими досі вважають 5 людей.
Глава регіону раніше повідомляв, що зараз у лікарнях перебуває 21 людина, серед них 13-річний підліток — у нього стан середньої тяжкості з позитивною динамікою.
Також відомо про 2 постраждалих – обидва в реанімації у тяжкому стані.
Нагадаємо, 25 травня російські окупанти завдали удару по будівельному гіпермаркету в Харкові двома керованими авіабомбами. У момент атаки там було багато людей. Станом на 16.11 26 травня відомо про 16 загиблих. Над усуненням наслідків обстрілів працює профільний штаб — залучено близько 200 рятувальників.
Також міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що понад 16 годин тривала ліквідація пожежі.
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