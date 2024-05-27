У Харкові знову зросла кількість жертв після удару РФ по «Епіцентру»

Зросла кількість загиблих у Харкові. Фото: Олег Синєгубов

Внаслідок масованого удару по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові зросла кількість загиблих та постраждалих. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Кількість загиблих зросла до 18, поранено 48 осіб», — зазначив він.



Крім того, за інформацією Синєгубова, безвісти зниклими досі вважають 5 людей.





Глава регіону раніше повідомляв, що зараз у лікарнях перебуває 21 людина, серед них 13-річний підліток — у нього стан середньої тяжкості з позитивною динамікою.



Також відомо про 2 постраждалих – обидва в реанімації у тяжкому стані.



Нагадаємо, 25 травня російські окупанти завдали удару по будівельному гіпермаркету в Харкові двома керованими авіабомбами. У момент атаки там було багато людей. Станом на 16.11 26 травня відомо про 16 загиблих. Над усуненням наслідків обстрілів працює профільний штаб — залучено близько 200 рятувальників.



Також міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що понад 16 годин тривала ліквідація пожежі.