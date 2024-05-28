Истребители F-16 будут доставлены в Украину очень скоро — Умеров

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина получит первые поставки истребителей F-16 в скором времени. Об этом он рассказал в комментарии Reuters.



По его словам, истребители F-16 будут доставлены «надеюсь, очень, очень скоро», также Умеров отметил, что «Украине нужно столько, сколько она можем получить». В то же время, только половина военной помощи и оружия, предоставленная партнерами, прибыла вовремя.



«На данном этапе мы сосредоточены на обучении нашего персонала… пилотов, мы сосредоточены на инфраструктуре, мы сосредоточены на привлечении команд эксплуатации и технического обслуживания и работаем над модернизацией или внедрением большего количества платформ», — объяснил он.



Кроме того, Украина также продолжает наращивать собственное производство оружия и беспилотников, а также свои возможности радиоэлектронной борьбы.



Глава оборонного ведомства заявил, что российская армия готовится к новой атаке, в частности, планирует открыть новый фронт на севере.



«Мы выдерживаем, но, конечно, нам нужно больше оружия, нам нужно больше огневой мощи, нам нужны ракеты большой дальности, чтобы не допустить их в наше государство», — отметил министр.



Ранее мы писали, что Бельгия анонсировала передачу Украине 30 истребителей F-16 к 2028 году, первый самолет должен быть поставлен «к концу года». Такая поддержка необходима, чтобы остановить Владимира Путина.