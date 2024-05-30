На Алтаї спалахнула резиденція Путіна

У Республіці Алтай (РФ) спалахнула одна з будівель резиденції Володимира Путіна. Про це повідомляють російські ЗМІ. Пожежа виникла в резиденції, де Путін приймав італійського прем'єр-міністра Сільвіо Берлусконі у 2015 році.

За офіційними документами те, що називають «дачею Путіна», є санаторно-курортним комплексом «Алтайський двір». Він належить російському концерну «Газпром».



ЗМІ пишуть, що Путін часто користується цією резиденцією та навіть облаштував там бункер. Був там під час спаду пандемії COVID-19, а також під час «походу на Москву» Пригожина.