В Україні збільшилася мобілізація після ухвалення закону — Зеленський

Після того, як 18 травня набув чинності закон про мобілізацію, в Україні фіксують її збільшення. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції учасників третього саміту Україна – Північна Європа.



«Мобілізація як ішла, так і йде. Щоправда, скажу, після закону вона, якщо чесно, збільшилася», — заявив він.



Зеленський додав, що громадяни мобілізаційного віку мають оновити свої дані, «реєстрація має бути обов'язковою». За словами Зеленського, зараз триває цифровізація цього процесу.



«Технологічно є можливість зареєструватися кожній людині. Це не означає, що ця людина обов'язково йде на фронт», — резюмував глава держави.



Раніше ми писали, що 18 травня набув чинності закон України про мобілізацію. Це означає, що всім військовозобов'язаним, призовникам та резервістам віком від 18 до 60 років необхідно оновити свої дані. Зокрема, надати актуальні номери телефонів, e-mail та адресу проживання.