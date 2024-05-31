В Украине увеличилась мобилизация после принятия закона — Зеленский

После того как 18 мая вступил в силу закон о мобилизации, в Украине фиксируют ее увеличение. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции участников третьего саммита Украина — Северная Европа.



«Мобилизация как шла, так и идет. Правда скажу, после закона она, если честно, увеличилась», — заявил он.



Зеленский добавил, что граждане, которые имеют мобилизационный возраст, должны обновить свои данные, «регистрация должна быть обязательной». По его словам, сейчас идет цифровизация этого процесса.



«Технологически есть возможность зарегистрироваться каждому человеку. Это не значит, что этот человек обязательно уходит на фронт», — резюмировал глава государства.



Ранее мы писали, что 18 мая вступил в силу закон Украины о мобилизации. Это означает, что всем военнообязанным, призывникам и резервистам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо обновить свои данные. В частности, предоставить актуальные номера телефона, e-mail и адрес проживания.